«Барселона» арендовала защитника у «Аль-Хилаля»

Жоау Канселу стал игроком «Барселоны».

Каталонский клуб объявил о подписании португальского защитника на правах аренды из «Аль-Хилаля» до конца сезона. Футболист будет играть под 2-м номером.

Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.