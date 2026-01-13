«Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хилаля» до конца сезона

Sports.ruиещё 3

Жоау Канселу стал игроком «Барселоны».

«Барселона» арендовала защитника у «Аль-Хилаля»
© Global Look Press

Каталонский клуб объявил о подписании португальского защитника на правах аренды из «Аль-Хилаля» до конца сезона. Футболист будет играть под 2-м номером.

Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости