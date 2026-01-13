«Барселона» арендовала защитника у «Аль-Хилаля»

Жоау Канселу стал игроком «Барселоны».
Каталонский клуб объявил о подписании португальского защитника на правах аренды из «Аль-Хилаля» до конца сезона. Футболист будет играть под 2-м номером.
Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
«###### чебуроды вышли», «########». Комментатор Гречанин оскорбил казахстанцев во время матча «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске
Арбелоа об эго игроков «Реала»: «Это не сильно меня беспокоит. У нас в команде отличные игроки, очень хорошие парни. Никто так не заинтересован в завоевании титулов, как они»
«Барселона» удалила новости о подписании Канселу со своего сайта и из соцсетей
«###### чебуроды вышли», «########». Комментатор Гречанин оскорбил казахстанцев во время матча «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске
Арбелоа об эго игроков «Реала»: «Это не сильно меня беспокоит. У нас в команде отличные игроки, очень хорошие парни. Никто так не заинтересован в завоевании титулов, как они»
«Барселона» удалила новости о подписании Канселу со своего сайта и из соцсетей