Хабиб Нурмагомедов отреагировал на увольнение Алонсо

Хабиб Нурмагомедов: Алонсо уволили из-за избалованных детей

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал увольнение испанского тренера Хаби Алонсо из футбольного клуба «Реал» Мадрид.

«Нет ничего важнее лояльности. Год назад его умоляли. Теперь же его уволили из-за избалованных детей. Хаби, ты – лучший!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года. «Реал» провёл под руководством испанского специалиста 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

