Арбелоа высказался о назначении в «Реал»

Арбелоа о назначении тренером «Реала»: «Особенный день. Это лучший клуб в истории. Я осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень рад»
Альваро Арбелоа прокомментировал назначение на пост главного тренера «Реала».
42-летний специалист возглавил мадридскую команду вчера – после ухода Хаби Алонсо.
«Это особенный день. Как и все дни, когда я был частью «Реала». Я здесь уже 20 лет. Это лучший клуб в истории. Я осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень рад. Вчера днем мне сообщили, что Хаби и клуб достигли соглашения и что они хотят, чтобы я возглавил команду. Конечно, я поговорил с Хаби; все здесь знают о нашей дружбе. Я очень ценю его и люблю, и я знаю, что это взаимно. И так будет и впредь».
О том, будет ли он временным тренером или постоянным
«Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько захочет «Реал». Это мой дом, так я чувствую», – сказал Арбелоа.
