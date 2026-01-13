Полузащитник Лончар начнет сборы «Акрона» с ограничениями

Врач «Акрона» Руслан Засиев сообщил «Матч ТВ», что полузащитник команды Стефан Лончар из‑за проблем со здоровьем начнет первый сбор команды с небольшими ограничениями.

© ФК «Акрон»

Во вторник футболисты «Акрона» начали проходить медицинское обследование в одной из московских клиник.

— В данный момент все игроки находятся в расположении команды, все по плану. Все ребята в хорошем состоянии. Мы как могли дистанционно контролировали индивидуальный тренировочный процесс. Практически все футболисты с первого дня сборов начнут занятия в общей группе. Исключение — Лончар. Он начнет с небольшими ограничениями, но через неделю вернется в общую группу, — сказал Засиев корреспонденту «Матч ТВ».

После 18 туров МИР РПЛ «Акрон» занимает девятое место, набрав 21 очко.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.