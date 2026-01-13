«Барселона» удалила новости о подписании Канселу со своего сайта и из соцсетей

«Барселона» удалила публикации о переходе Жоау Канселу.

Сегодня каталонский клуб объявил, что взял защитника «Аль-Хилаля» в аренду до конца сезона.

Однако позднее «блауграна» удалила все посты о переходе игрока со своего сайта и из соцсетей. Сейчас на сайте осталась только новость о том, что португалец прошел медосмотр.

