«Барселона» удалила новости о подписании Канселу

«Барселона» удалила публикации о переходе Жоау Канселу.

Сегодня каталонский клуб объявил, что взял защитника «Аль-Хилаля» в аренду до конца сезона.

Однако позднее «блауграна» удалила все посты о переходе игрока со своего сайта и из соцсетей. Сейчас на сайте осталась только новость о том, что португалец прошел медосмотр.