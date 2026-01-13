Главного тренера «Наполи» дисквалифицировали на две игры

Конте дисквалифицировали на 2 матча и оштрафовали на 15 000 евро за оскорбления в адрес резервного арбитра игры с «Интером»

Главного тренера «Наполи» Антонио Конте дисквалифицировали на две игры.

56-летний специалист получил красную карточку во время матча с «Интером» в 20-м туре Серии А (2:2) – он бросил бутылку и кричал в лицо резервному арбитру после назначения пенальти в пользу миланцев.

За оскорбления в адрес резервного судьи Конте дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 15 000 евро. Он не сможет руководить командой в играх с «Пармой» и «Сассуоло».

