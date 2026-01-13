Баринов надеялся остаться в "Локомотиве" до конца карьеры

Денис Клюев, бывший тренер Дмитрия Баринова, прокомментировал переход футболиста в ЦСКА.

Полузащитник не смог договориться с "Локомотивом" о новом контракте и сегодня, 13 января, было объявлено о его трансфере в стан армейцев за 2 млн евро.

"Дима воспитанник "Локомотива", капитан. Но так сложилась ситуация. Думаю, в глубине души он надеялся, что получится до конца карьеры играть в "Локо", надеялся на новый контракт. Но такого не случилось, так что он принял решение перейти в другой клуб", — сказал Клюев в беседе с "Чемпионатом".

Контракт Дмитрия Баринова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года. В составе "Локомотива" полузащитник провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач. С железнодорожниками он выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.