«Краснодар» объявил состав на тренировочные сборы в ОАЭ

Действующий чемпион России «Краснодар» отправился в ОАЭ, где команда проведёт два тренировочных сбора перед стартом весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом пресс-служба клуба сообщила в телеграм-канале. С командой в Эмираты отправились 29 футболистов.

Состав «Краснодара» на зимние тренировочные сборы в ОАЭ:

Вратари: Станислав Агкацев, Александр Корякин, Андрей Карпенко.

Защитники: Витор Тормена, Диего Коста, Жубал, Лукас Оласа, Валентин Пальцев, Джованни Гонсалес, Артём Хмарин, Сергей Петров, Степан Садчиков, Андрей Королёв.

Полузащитники: Кевин Ленини, Данила Козлов, Эдуард Сперцян, Батчи, Густаво Сантос, Гаэтан Перрен, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Артём Сидоренко, Ефим Буркин.

Нападающие: Виктор Са, Джон Кордоба, Мозес, Казбек Мукаилов, Эльдар Гусейнов.