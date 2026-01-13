Освободился пост главного тренера "Рубина"

Рашид Рахимов покинул должность главного тренера "Рубина" (Казань), сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Руководство клуба из Татарстана приняло решение о расторжении контракта, действовавшего до конца сезона-2025/26.

Рахимов возглавлял клуб из Казани с апреля 2023 года. Под его руководством команда стала победителем Первой лиги в сезоне-2022/23, а также занимала восьмое и седьмое места в двух последних сезонах.

Ранее 60-летний специалист работал с "Адмирой" (Австрия), пермским "Амкаром", московским "Локомотивом", грозненским "Ахматом", а также "Уфой".

"Рубин" с 23 очками ушел на зимний перерыв на седьмом месте в таблице РПЛ.