Освободился пост главного тренера "Рубина"
Рашид Рахимов покинул должность главного тренера "Рубина" (Казань), сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.
Руководство клуба из Татарстана приняло решение о расторжении контракта, действовавшего до конца сезона-2025/26.
Рахимов возглавлял клуб из Казани с апреля 2023 года. Под его руководством команда стала победителем Первой лиги в сезоне-2022/23, а также занимала восьмое и седьмое места в двух последних сезонах.
Ранее 60-летний специалист работал с "Адмирой" (Австрия), пермским "Амкаром", московским "Локомотивом", грозненским "Ахматом", а также "Уфой".
"Рубин" с 23 очками ушел на зимний перерыв на седьмом месте в таблице РПЛ.