Оценены шансы Хаби Алонсо возглавить «Ливерпуль»

Букмекеры оценили шансы испанца Хаби Алонсо возглавить английский «Ливерпуль». Об этом сообщает Sports.

Аналитики считают, что Алонсо — главный фаворит на пост тренера «Ливерпуля» после неожиданного ухода из «Реала». На Алонсо дают коэффициент 2,25 как на следующего наставника «Ливерпуля» вместо Арне Слота. Юрген Клопп, ранее покинувший «Ливерпуль», идет вторым с коэффициентом 6,50, а Луис Энрике из ПСЖ — третьим с коэффициентом 7,00.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.