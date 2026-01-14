Бразильский клуб хочет получить от «Зенита» €25 млн

«РБ Брагантино» хочет получить от «Зенита» 25 млн евро за трансфер Джона Джона
Бразильский «РБ Брагантино» рассчитывает получить за трансфер 23-летнего своего атакующего полузащитника Джона Джона в «Зенит» компенсацию в размере около 25 млн евро.
В настоящее время переговорный процесс между представителями российского и бразильского клубов находится в активной стадии и продолжается для уточнения деталей потенциального соглашения.
Ранее журналист Пабло Оливейра распространил информацию о том, что руководство «Зенита» направило официальное предложение в размере 15 млн евро. В тех сообщениях также указывалось на высокую степень готовности сторон к завершению сделки. Однако текущие запросы «РБ Брагантино» существенно превышают ранее озвученную в СМИ сумму предложения.
Джон Джон является выпускником футбольной академии «Палмейраса». С июля 2024 года хавбек выступает за команду «РБ Брагантино». Статистика выступлений футболиста включает в себя 74 проведенных матчей в различных турнирах, в которых он стал автором 17 забитых мячей и выполнил 14 результативных передач.