Песьяков назвал сильнейших вратарей в российском футболе

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в разговоре с «Матч ТВ» назвал Станислава Агкацева и Матвея Сафонова лучшими российскими вратарями на сегодняшний день.

Агкацев, которому 9 января исполнилось 24 года, в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах и девять раз отыграл «на ноль». 26‑летний Сафонов сыграл за «ПСЖ» четыре матча и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

— Самый сильный российский вратарь на сегодняшний день?

— Отмечу краснодарских ребят: Агкацева и Сафонова. Хотелось бы, чтобы Мотя почаще играл, но он подтверждает свой класс в «ПСЖ». Если играет, то играет хорошо. В сборной было пару неудачных игр, но опять же это требования, игра ногами…

Агкацев нравится своей надежностью. Много выручает, своих мячей не пропускает. Это самое главное и основное. Вратарь, который ловит свои и выручает — чемпионский. Что у «Краснодара» и получилось, — сказал Песьяков «Матч ТВ».