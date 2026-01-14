Дзюба обвинил Губерниева в некомпетентности

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил о низком уровне экспертов, разбирающих футбольные матчи на российском телевидении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В пример игрок привел Дмитрия Губерниева, которого уличил в некомпетентности в футболе.

«Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов», — заявил Дзюба.

Нападающий привел в пример бывших футболистов Алана Ширера, Джейми Карагера и Тьерри Анри, работающих экспертами на британском ТВ.

«Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны», — заявил Дзюба.

В конце октября Дзюба раскритиковал комментатора, работавшего на матче Акрона против Локомотива.