Дзюба обвинил Губерниева в некомпетентности

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил о низком уровне экспертов, разбирающих футбольные матчи на российском телевидении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В пример игрок привел Дмитрия Губерниева, которого уличил в некомпетентности в футболе.
«Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов», — заявил Дзюба.
Нападающий привел в пример бывших футболистов Алана Ширера, Джейми Карагера и Тьерри Анри, работающих экспертами на британском ТВ.
«Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны», — заявил Дзюба.
В конце октября Дзюба раскритиковал комментатора, работавшего на матче Акрона против Локомотива.
«Когда комментирует, пусть шарфик "Локомотива" перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или еще что-то», — добавил футболист.
