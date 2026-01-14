Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек заявил, что США не имеет морального права принимать крупные международные турниры из-за своей агрессивной внешней политики. Ранее 17 тыс. болельщиков, не согласных с внешней политикой США, отменили забронированные билеты на предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдёт в трёх странах: Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

