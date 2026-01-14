Гашек поддержал болельщиков, вернувших билеты на ЧМ по футболу

Гашек поддержал болельщиков, отменивших билеты на ЧМ по футболу из-за политики США
Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек заявил, что США не имеет морального права принимать крупные международные турниры из-за своей агрессивной внешней политики. Ранее 17 тыс. болельщиков, не согласных с внешней политикой США, отменили забронированные билеты на предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдёт в трёх странах: Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
«17 тысяч отменённых билетов на чемпионат мира по футболу? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают, страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.