Полузащитник «Крыльев Советов» поддержал вероятное ужесточение лимита

Ахметов за ужесточение лимита: «Иностранцы должны быть качественными и делать разницу»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов поддержал вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«Считаю, что легионеры должны играть. Без них не получится расти у других игроков. Но они должны быть качественными и играть на хорошем уровне. Не нужно привозить футболистов такого же уровня, как россияне, при этом не давая играть нашим. Это неправильно. Просто должны быть критерии для покупки легионера. Чтобы он помогал, делал разницу. Тогда это хорошо. Но если он будет занимать место молодого россиянина — это неправильно. Посмотрим, как все это решат, надо еще это обсуждать. Но я за ужесточение лимита», — сказал Ахметов, права на которого принадлежат «Зениту».