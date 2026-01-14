Песьяков из "Крыльев Советов" назвал сильнейших российских вратарей

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков назвал сильнейших российских вратарей на данный момент.

"Отмечу краснодарских ребят: Агкацева и Сафонова. Хотелось бы, чтобы Мотя почаще играл, но он подтверждает свой класс в "ПСЖ". Если играет, то играет хорошо. В сборной было пару неудачных игр, но опять же это требования, игра ногами… Агкацев нравится своей надежностью. Много выручает, своих мячей не пропускает. Это самое главное и основное. Вратарь, который ловит свои и выручает — чемпионский", - цитирует Песьякова "Матч ТВ".

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года и заключил пятилетний контракт. Россиянин провел за парижан во всех турнирах 21 матч, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в 9 встречах. На счету Сафонова 17 матчей в составе национальной команды России. В прошлом сезоне голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Станислав Агкацев по итогам прошлого сезона стал чемпионом России в составе "Краснодара" и был признан лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги. На его счету 78 матчей за "быков", 77 пропущенных мячей и 34 матча "на ноль".