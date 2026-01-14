Игрок "Пари НН" оценил текущие результаты команды

Полузащитник "Пари НН" оценил текущие результаты команды.

"Конечно, место в таблице — не то, что нам хотелось. Но мы верим в лучшее. Главная наша проблема — в результате. Где-то были матчи, где мы не заслуживали поражения. Думаю, минимум четыре очка мы недобрали", - цитирует Ермакова "Чемпионат".

Напомним, что летом 2025 года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера. Ранее специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Арисе", за который выступает Александр Кокорин.

По итогам 18 сыгранных туров нижегородцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.