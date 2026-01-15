Тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:3). Ответная встреча состоится 3 февраля.

«Я горжусь смелостью игроков, которые попытались выполнить некоторые аспекты моих указаний. Я здесь уже шесть дней, и за это время мы провели два матча. Я не прошу времени, потому что считаю, что команда достаточно сильна, чтобы побеждать сейчас, но мне также нужно внести свой вклад в игру команды. Иначе мой статус здесь был бы лишним. Я хочу, чтобы мы играли в высоком темпе, чтобы мы были напористыми, чтобы мы контролировали игру и доминировали в ней. Сегодня мы создавали моменты в контратаках, но также в построении игры и владении мячом, что очень радует в матче с очень хорошей командой в обороне. Меня очень воодушевляет многое из того, что я увидел сегодня. Я не рад проиграть ни в одном матче, но с точки зрения подготовки к субботе, есть много вещей, которые я могу показать игрокам, чтобы они могли продолжать совершенствоваться», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».