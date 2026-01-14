Экс-тренер «Спартака» возглавил женскую команду

Российский тренер Александр Тарханов возглавил женский клуб «Енисей», сообщает пресс‑служба футбольной команды из Красноярска.

Контракт с 71‑летним специалистом подписан до конца сезона 2026 года.

Александр Тарханов в разные годы тренировал мужские команды «Спартака», «Кубани», «Енисея», «Урала» и других клубов. Среди его высших тренерских достижений в чемпионатах России — 5‑е места с ЦСКА и «Крыльями Советов», а также звание серебряного призера чемпионата Армении с командой «Пюник».

В прошедшем сезоне «Енисей» занял последнее место в женской Суперлиге. Команда одержала только одну победу и набрала пять очков в 24 матчах.

Прямые трансляции Winline Суперлиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.