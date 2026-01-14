Отец Сазонова ответил, может ли защитник вернуться в РПЛ

Андрей Сазонов, отец защитника "Торино" Сабы Сазонова, высказался о будущем своего сына.

"Если "Торино" будет вести себя адекватно, переход может случиться. Это европейские клубы — топ-пять. Со стороны РПЛ был интерес в прошлое трансферное окно, но мы не рассматриваем РПЛ для возвращения", - цитирует Андрея Сазонова "Чемпионат".

Также Андрей Сазонов рассказал, что его сын мог перейти из "Торино" в "Хетафе", но трансфер сорвался из-за технической ошибки.

Саба Сазонов выступал за московское "Динамо" с 2022 по 2023 год, а затем перешел в итальянский "Торино" за 2,75 миллионов евро. Всего защитник провел за итальянский клуб во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. На правах аренды Сабо переходил в "Эмполи" в прошлом сезоне, но ни разу не вышел на поле в составе новой команды.

Контракт грузинского футболиста с "Торино" истекает летом текущего года.