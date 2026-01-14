Защитник Гоцук перешел в «Торпедо»

Центральный защитник Кирилл Гоцук на правах свободного агента перешел в московское «Торпедо», об этом «автозаводцы» сообщили в Telegram‑канале.

© ФК «Торпедо»

Сроки и условия контракта с 33‑летним футболистом не разглашаются.

Игрок начал профессиональную карьеру в клубе «Елец», далее выступал за липецкий «Металлург», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов», курский «Авангард» и «Пари НН». Последним клубом Гоцука был турецкий «Серик Беледиеспор» из второй лиги. За «Серик» защитник провел 17 матчей и забил один мяч.

«Торпедо» занимает 15‑е место в турнирной таблице Пари Первой лиги, набрал 21 очков в 21 матче.

