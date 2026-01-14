В «Рубине» объяснили, почему назначили Артигу тренером

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин объяснил, почему казанский клуб выбрал испанского специалиста Франка Артигу в качестве нового главного тренера.

— Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечет ещё больше болельщиков на домашний стадион, — приводит слова Сафиуллина официальный сайт «Рубина».

49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с «Рубином» контракт до лета 2027 года.