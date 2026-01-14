Константин Генич назвал ключевую ошибку «Динамо» при назначении Карпина
Футбольный комментатор Константин Генич определил ключевую ошибку московского «Динамо» при назначении Валерия Карпина на должность главного тренера команды. Возглавляющий сборную России специалист работал с бело-голубыми с лета по осень 2025-го.
«Ладно РФС, зачем это «Динамо»? Зачем? Вы ставите суперзадачу перед собой: выиграть трофей. И [при этом] берёте тренера, который не выигрывал трофеи, но у вас объединённые цели и вы сами себе усложняете ситуацию с совмещением двух постов. Для чего пошло на это «Динамо», не знаю. И вот, мне кажется, ключевой ошибкой «Динамо» считается и является не назначение Карпина, а именно то, что они пошли на поводу и согласились на совмещение», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».