Агент предположил, как изменятся результаты «Рубина» при Артиге

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как изменятся результаты казанского «Рубина» при новом главном тренере команды Франке Артиге. Ранее «Рубин» расстался с Рашидом Рахимовым, о назначении Артиги объявили сегодня.

— Ты против этого назначения?

— Ну, оно мне… Слушай, моего мнения никто не спрашивал.

— Ты считаешь, что лучше не станет? Я спрашиваю.

— Я считаю, что да. Точно не будет лучше.

— Станет хуже?

— 100% будет хуже. Учитывая, что в команде много сербов, албанцев, выходцев из Балкан… Тяжело управляемых ребят. То есть там не так много испанцев. Что вот он делал в «Химках»? Там было много латиноамериканцев, он им бросал мяч, на откуп. Когда у тебя много сербов в команде… — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».