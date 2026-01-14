Мостовой сочинил стих о назначении Карседо: «Уже в который раз подряд в Москву приехал чудо-тренер, говорят. А мы на это скажем снова: в «Спартак» помощником поставьте Мостового!»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сочинил четверостишие о желании войти в тренерский штаб московского клуба.

Мостовой написал стих о желании работать в «Спартаке»
В январе красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо.

«Уже в который раз подряд В Москву приехал чудо-тренер, говорят. А мы на это скажем снова: В «Спартак» помощником поставьте Мостового!» – сказал экс-футболист.
