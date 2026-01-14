Мостовой написал стих о желании работать в «Спартаке»

Мостовой сочинил стих о назначении Карседо: «Уже в который раз подряд в Москву приехал чудо-тренер, говорят. А мы на это скажем снова: в «Спартак» помощником поставьте Мостового!»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сочинил четверостишие о желании войти в тренерский штаб московского клуба.
В январе красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо.
ISU планирует укоротить программы в фигурном катании и обязать фигуристов готовить вторую произвольную (РИА Новости)
Дзюба об «Аноре»: «Катастрофа, ужас. Потерянные полтора часа жизни. Номинировать это на «Оскар» – просто смешно. Людям просто впаривают это. Я буду одним из тех, кто говорит правду»
Любитель Смит выиграл выставочный 1 Point Slam. Он получит 1 млн австралийских долларов
