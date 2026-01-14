Мостовой высказался о переходе Баринова

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.

© Rusfootball

"Финансовый вопрос никто не отменял. Это важный вопрос в жизни каждого человека. Баринова не ценили в "Локомотиве", потому что не смогли сделать достойное предложение. Наверное, Дмитрий задержал обиду на клуб, когда ему не сделали такого предложения. Баринов все правильно сделал. Он до конца хотел договориться с "Локомотивом", но не получилось. А в ЦСКА его ценят", - приводит слова Мостового "СЭ".

Вчера, 13 января, ЦСКА объявил о переходе Дмитрия Баринова из московского "Локомотива", футболист заключил контракт с красно-синими до лета 2029 года. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "железнодорожниками", который истекал по окончании текущего сезона.

Баринов выступал за "Локомотив" с 2015 года - всего он провел за клуб во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 голевых передач. На счету полузащитника 23 матча в составе национальной команды России.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками, подопечные Михаила Галактионова занимают третье место с 37 баллами в своем активе.