Сборная России получила приглашение на турнир

Сборная России по футболу получила приглашение на Кубок наций CAFA в 2027 году.

«У нас теплые отношения и сотрудничество с РФС, поэтому, как говорится — двери всегда открыты для всех команд, заинтересованных поучаствовать в нашем турнире. Если все сложится, то и Россия сможет принять участие в турнире со сборными CAFA», — сообщила пресс-служба турнира.

CAFA (Футбольная ассоциация Центральной Азии) объединяет 6 стран: Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

С февраля 2022, после начала СВО, по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены со всех международных турниров.

За последние три года национальная команда под руководством Валерия Карпина проводила только товарищеские матчи.

В 2025 году она сыграла 10 матчей, одержала 6 побед, 3 игры закончила вничью и один раз проиграла.