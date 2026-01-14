«Динамо» показало вступительную речь Гусева перед сборами

Московское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало видео, на котором запечатлена речь главного тренера Ролана Гусева перед началом первого учебно-тренировочного зимнего сбора в ОАЭ.

«Вступительная речь Ролана Гусева и первые слова тренера по физподготовке Агустина Киильяборда команде», — написано в сообщении.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо».

На первом сборе «Динамо» сыграет с китайскими «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн» 23 и 26 января соответственно.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).