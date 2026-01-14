ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон, следует из информации на официальном сайте ФИФА.
Запрет был наложен 13 января.
В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» (21 очко) занимает 11‑е место в турнирной таблице.
