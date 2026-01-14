ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон, следует из информации на официальном сайте ФИФА.

© ФК «Ростов»

Запрет был наложен 13 января.

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» (21 очко) занимает 11‑е место в турнирной таблице.

