«Крылья Советов» объявили об уходе игрока

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявили, что договорились с ЦСКА о прекращении арендного соглашения по нападающему Адольфо Гайчу. Форвард выступал за «Крылья» с августа 2025-го.

Действующее контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.