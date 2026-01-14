Альваро Арбелоа может руководить «Реалом» и в следующем сезоне.
42-летний специалист возглавил команду в понедельник – после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера. По информации Marca, Арбелоа подписал контракт, который рассчитан до конца следующего сезона.
Таким образом, Альваро останется на своей нынешней должности и по завершении текущего сезона, если только руководство клуба не решит, что поставленные перед ним цели не были достигнуты.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков после 19 туров. «Сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 балла.
