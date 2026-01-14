Губерниев отреагировал на слова Гашека о ЧМ в США

Губерниев о словах Гашека про ЧМ-2026 и ОИ-2028 в США: «Надоел трындеть. Он может вступить в ополчение и защитить несколько стран – подкрасться и треснуть Рубио клюшкой по голове»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Доминика Гашека о США.
Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии заявил, что страну нужно лишить права проведения чемпионата мира по футболу и Олимпиады-2028 из-за внешней и внутренней политики Дональда Трампа.
«Что может сделать сейчас Гашек, так это вступить в народное ополчение и защитить сразу несколько стран от США. Страны эти известны, чего попросту говорить. Возьми в руки палку и иди защищай. Оружие ему никто не доверит, потому что он сумасшедший. А вот подкрасться незаметно и клюшкой вратарской ударить по голове Марко Рубио (государственный секретарь США – Спортс’‘), допустим, это он может. Пусть делом что-то докажет, а то только и трындит бесконечно. Пусть внедрится в операцию какую-нибудь, треснет по голове кого-то клюшкой. Балабольство Гашека уже надоело, пора приступать к решительным действиям и вступить уже наконец в ополчение, защищая страны, которые страдают от американского влияния», – сказал Губерниев.
Люк Уилкшир: «У «Спартака» с Карседо ничего не получится, надеюсь, ха. Тренер должен понимать культуру России и менталитет игроков, чтобы выжать из них лучшее»
Галимов о том, что «Динамо» не хватает стабильности: «Не согласен с этим. На заборе тоже много чего написано»
Дзюба о фильмах про бандитов: «Мы хорошо их снимаем – отчасти потому, что это правда. Кто из нас не хотел бы такой братвой ходить, быть крутыми? Все пацаны мечтали о своей бригаде»
Люк Уилкшир: «У «Спартака» с Карседо ничего не получится, надеюсь, ха. Тренер должен понимать культуру России и менталитет игроков, чтобы выжать из них лучшее»
Галимов о том, что «Динамо» не хватает стабильности: «Не согласен с этим. На заборе тоже много чего написано»
Дзюба о фильмах про бандитов: «Мы хорошо их снимаем – отчасти потому, что это правда. Кто из нас не хотел бы такой братвой ходить, быть крутыми? Все пацаны мечтали о своей бригаде»