Карседо раскрыл, в какой футбол должен играть «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос, в какой футбол должны играть красно-белые под его руководством. После 18 туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.

— В какой футбол должен играть ваш «Спартак»?

— Мы хотим доминировать на поле. Я тоже люблю атакующий футбол. Но важен баланс. У меня богатый опыт построения игры в обороне в штабе Эмери. И здесь «Спартак» точно может прибавить, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде в начале марта.