В «Ростове» объяснили запрет от ФИФА регистрировать новых игроков

«Ростов» заявил, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии.

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон.

— У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию, — говорится в заявлении пресс‑службы «Ростова».

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» (21 очко) занимает 11‑е место в турнирной таблице.

