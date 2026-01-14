Экс-защитник «Динамо»: у «Спартака» с Карседо ничего не получится

Люк Уилкшир: «У «Спартака» с Карседо ничего не получится, надеюсь, ха. Тренер должен понимать культуру России и менталитет игроков, чтобы выжать из них лучшее»
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о новом тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.
5 января красно-белые официально объявили о назначении 52-летнего испанского специалиста, ранее тренировавшего кипрский «Пафос».
«Я надеюсь, что у «Спартака» с Карседо ничего не получится, ха. Если серьезно, я его не знаю, но «Спартак» принял такое решение и только время покажет, правильный ли это был выбор или нет. Клуб должен был проделать домашнюю работу перед тем, как его приглашать. Каждый тренер, который приезжает работать в Россию, должен понимать культуру страны, менталитет игроков, чтобы иметь возможность выжать из них лучшее. В этом ключ к успеху», – заявил Уилкшир.
