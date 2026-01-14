Иранскому легионеру «Динамо» Мх дали отдохнуть

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейннеджад (Джавад) прибудет на сборы команды в Турции 24 января, ему предоставлен отдых после игр за молодежную сборную, сообщили в пресс‑службе клуба «Матч ТВ».

© ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» после 18 туров МИР РПЛ занимает 13‑е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

— Джавад принял участие в официальном турнире в составе сборной Ирана U‑23, в составе которой прошел тренировочный лагерь, а затем принял участие в матчах группового этапа. Сейчас клуб предоставил ему время отдохнуть и набраться сил. Ждем Джавада в расположении «Динамо» в Турции 24 января, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе.

