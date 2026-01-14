Новый тренер «Спартака» оценил уровень состава команды

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился своим мнением о составе команды.

— Оцените уровень состава «Спартака». Каким вы его нашли, когда смотрели матчи команды?

— У нас очень хороший состав, боеспособный. Сейчас мы должны эту команду объединить. Должны показывать зрелищный футбол, атакующий. Будет важно найти баланс между защитой и атакой.

— У вас есть понимание, какой будет основная схема?

— Я играл с разными схемами. Да, самая частой была формация с четырьмя защитниками. Но для начала мне надо узнать игроков, дать им веру в то, что наши варианты будут работать. Важнее не цифры и схемы, а баланс атаки и обороны. Потому что в первой части сезона у команды было не так много матчей «на ноль», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.