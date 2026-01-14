Аргентинский футболист стал игроком «Оренбурга»

Аргентинский футболист Дамиан Пуэбла перешел из «Институто» в «Оренбург», сообщает пресс‑служба российского клуба.

© ФК "Оренбург"

Срок соглашения с 23‑летним полузащитником не называется.

Пуэбла выступал за «Институто» с января 2023 года. Всего он провел за основную команду 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Оренбург» в 18 турах МИР РПЛ набрал 12 очков и занимает 15‑е место в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.