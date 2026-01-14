В РФС прокомментировали запрет трансферов для «Ростова»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков сообщил «Матч ТВ», что запрет трансферов для «Ростова» является обеспечительной мерой, которую снимут после исполнения клубом своих обязательств.

© ФК «Ростов»

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. Позже клуб сообщил, что у клуба остался долг перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии.

— Запрет на регистрацию новых игроков применен ФИФА в отношении ФК «Ростов» как на международном, так и на национальном уровне, в качестве обеспечительной меры до исполнения клубом своих обязательств, или максимум на 3 полных регистрационных периода, — сообщил Дьяков корреспонденту «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» (21 очко) занимает 11‑е место в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.