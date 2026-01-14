Выяснилось, будет ли "Спартак" прерывать аренду Чернова из "Крыльев Советов"

Московский футбольный клуб "Спартак" не будет прерывать аренду защитника Никиты Чернова из самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам сообщил спортивный директор Франсис Кахигао.

Чернов находится в аренде в "Крыльях Советов" до конца сезона.

"Никита Чернов не входит в наши планы, мы не планируем возвращать его сейчас из аренды. У нас четыре центральных защитника. Срджан Бабич восстанавливается, вернется в апреле", - сказал Кахигао.

Также Кахигао рассказал о развитии игроков молодежной команды: "Важно понимать, что клуб сосредоточен не только на основной команде, но и на развитии своих воспитанников. Завтра отправляемся в Дубай, и они тоже поедут".