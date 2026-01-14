Нападающий продлил контракт с «Динамо»

Нападающий Ульви Бабаев продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Новое соглашение 21‑летнего футболиста с «бело‑голубыми» рассчитано до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

Бабаев — воспитанник «Динамо». Всего за основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

Ранее сообщалось об интересе к Бабаеву со стороны «Спартака».

