Экс-директор «Реала» посчитал назначение Арбелоа тренером преждевременным

Миятович о «Реале»: «Назначение Арбелоа преждевременное, но Зидан и Гвардиола успешно переходили из резервной команды. Это оказалось правильным решением в тех случаях»
Бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович высказался о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером клуба.
42-летний специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо, который покинул мадридский клуб 12 января.
«Для меня назначение Арбелоа было несколько преждевременным. В последних матчах «Реал» действительно играл лучше, но я думаю, что сомнения в Алонсо начались с поражения в дерби от «Атлетико» (2:5 в седьмом туре Ла Лиги – Спортс’‘). Возможно, Альваро пришел слишком рано, или ему нужно немного больше опыта, но это обычно все так и происходит, особенно в больших клубах. Гвардиола, Зидан и многие другие тренеры успешно переходили из резервной команды. В их случаях, это оказалось правильным решением. Хотя, очевидно, непростым. На пресс-конференции Арбелоа был великолепен, очень хорош. Разговорчив, дружелюбен и уверен в себе. Я не заметил, чтобы он нервничал. Это говорит о том, что он прекрасно понимает, с чем имеет дело. А это очень важно для тренера», – сказал Миятович.
Миятович о «Реале»: «Назначение Арбелоа преждевременное, но Зидан и Гвардиола успешно переходили из резервной команды. Это оказалось правильным решением в тех случаях»
Дзюба про Жириновского: «При жизни его считали шутом или клоуном, а сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед. Сейчас им все восхищаются»
Елена Вяльбе: «У Коростелева и Непряевой все хорошо, готовятся к Олимпиаде. Ждем от них медалей»
Миятович о «Реале»: «Назначение Арбелоа преждевременное, но Зидан и Гвардиола успешно переходили из резервной команды. Это оказалось правильным решением в тех случаях»
Дзюба про Жириновского: «При жизни его считали шутом или клоуном, а сейчас осознали, насколько великим он был и как видел все далеко наперед. Сейчас им все восхищаются»
Елена Вяльбе: «У Коростелева и Непряевой все хорошо, готовятся к Олимпиаде. Ждем от них медалей»