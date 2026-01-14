Самый дорогой российский футболист рассказал о своей зарплате

Самый дорогой российский футболист Алексей Батраков, выступающий за московский «Локомотив», рассказал о своей зарплате. Его цитирует «Советский Спорт».

20-летний Батраков отметил, что изучил контракт, прежде чем подписать его, но зарплата не играет для него решающей роли.

«Цифры сейчас особо не важны для меня. Были предложения из других российских клубов, но пока я сильно не гонюсь за этим, гонюсь за футболом», — заявил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков принял участие в 17 матчах в составе «Локомотива». В них полузащитник забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. В данный момент Батраков возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

В декабре сообщалось, что Батраков, являющийся самым дорогим из российских футболистов, подорожал еще больше. Портал Transfrermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.