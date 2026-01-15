«Реал» уступил клубу второй лиги и вылетел из Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Альбасете» из второй по силе лиги страны и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 42-й минуте полузащитник Хави Вильяр вывел «Альбасете» вперёд. На 45+3-й минуте аргентинец Франко Мастантуоно восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте нападающий Хефте Бетанкор вновь вывел хозяев поля вперёд. На 90+1-й минуте нападающий Гонсало Гарсия забил второй гол «Реала». На 90+4-й минуте форвард Бетанкор принёс «Альбасете» победу.

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании. Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.