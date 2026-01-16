Слуцкий объяснил, в чем Заболотный превосходит Холанда из «Манчестер Сити»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал компонент игры, в котором нападающий «Спартака» Антон Заболотный превосходит форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

— Он из России выбрал трёх игроков, которые подошли бы в Китай. Это Заболотный, Воробьёв и Сергеев.

— Ну, скажем так, здесь ценятся большие нападающие. Например, Заболотный вообще, если нужно разбежаться лицом к своим воротам и чиркнуть мяч, это лучший нападающий в мировом футболе по этому компоненту. Лучше человека, который чиркает мяч, разбегаясь к своим воротам, не существует в мире.

— Я в обмороке лежу.

— Не, подожди, подожди…

— Заболотный — лучший нападающий в мире!

— Подожди! Ты слышал, в каком компоненте?

— Да. По чирканью.

— Когда бежишь лицом к своим воротам и чиркаешь (Слуцкий в этот момент показывает на свой затылок. — Прим. «Чемпионата»), прыгаешь и чиркаешь мяч… Даже не знаю, Холанд этого не сделает лучше, чем Заболотный, – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.