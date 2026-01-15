В «Реале» заявили, что клуб достиг дна

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что команда ещё может переломить ход сезона после вылета из Кубка Испании. В 1/8 финала турнира мадридский клуб проиграл «Альбасете» со счётом 2:3.

© Чемпионат.com

Эта игра стала первой для «Реала» под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа.

«Думаю, сегодня мы достигли дна. Нас выбила из турнира команда из второго дивизиона. Поздравляю их. С завтрашнего дня мы все займёмся самокритикой, как индивидуально, так и коллективно. Ещё есть время, чтобы переломить ход сезона», — приводит слова Карвахаля ESPN.

В следующем матче «Реал» встретится с «Леванте» в чемпионате Испании. Игра пройдёт 17 января.