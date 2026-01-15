Игрок ЦСКА перейдет в бразильский клуб

Московский ЦСКА достиг договорённости с бразильским «Интернасьоналом» о переходе полузащитника Родриго Вильягры. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

© ПФК ЦСКА

По информации источника, аргентинец отправится в Бразилию на условиях аренды с обязательством последующего выкупа за 5 млн евро. Обязательство вступит в силу в случае, если игрок примет участие как минимум в 60% матчей команды. Кроме того, в соглашении предусмотрен бонус для армейцев – 10% от суммы возможной будущей продажи футболиста.

Вильягра защищает цвета ЦСКА с марта 2025 года. В текущем сезоне хавбек появился на поле в 11 встречах, однако результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильягры в 4 млн евро.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие имеют в активе 36 очков и располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.