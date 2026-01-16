Выяснилось, кто может заменить Баринова в "Локомотиве"

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал уход полузащитника Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.

© ФК "Локомотив"

"Он был ключевым футболистом команды, ее капитаном, вожаком, лидером. Бесследно для "Локомотива" это не пройдет. Хотя, конечно, есть ему замена: на этой позиции Карпукас играет. Плюс есть Пруцев. Но в принципе есть футболисты, способные заменить Баринова. Тем не менее по харизме, лидерским качествам — это огромная потеря для команды", — приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА, подписав трудовое соглашение до лета 2029 года. В составе армейцев он будет выступать под 6-м номером.

Полузащитник провел всю карьеру в "Локомотиве". Он выступал за основную команду с 2015 года, а с 2019 был ее капитаном. Всего на счету Баринова 274 матча за красно-зеленых, в которых он забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Вместе с "Локомотивом" Дмитрий выиграл чемпионат России, три раза завоевал Кубок и один раз – Суперкубок страны.