Орлов раскритиковал Карпина

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов упрекнул главного тренера сборной России в продвижении своих любимчиков — защитника Максима Осипенко и полузащитника Данила Глебова. Специалист регулярно вызывает этих игроков в сборную. Кроме того, в своё время он перетянул их из «Ростова» в московское «Динамо».

«Карпин постоянно «толкал» [в сборную] этого Осипенко. Но Оcипенко полностью провалился в московском «Динамо», как и Карпин. Взял Глебова в сборную и ставит его центральным опорным [полузащитником]. Но какой он опорный центральный, когда есть Кисляк? И ещё есть люди. Тот же Баринов, что, хуже играет, чем вот этот Глебов?», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».