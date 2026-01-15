Президент Ла Лиги раскрыл свою зарплату

Тебас заявил, что зарабатывает чуть больше 3 млн евро в год: «Сравниваю себя с коллегой из МЛС, у которого 25 млн или с коллегой из НБА, у которого 60 млн. Это не самое важное»
Хавьер Тебас назвал размер своей зарплаты в качестве президента Ла Лиги.
«Я не зарабатываю 5,4 миллиона евро в год. Моя зарплата составляет чуть больше 3 миллионов. Моя зарплата устанавливается клубами тайным голосованием. Я сравниваю себя с коллегой из МЛС, который зарабатывает 25 миллионов или с коллегой из НБА, который зарабатывает 60 миллионов. Тем не менее я все равно благодарен – это не самое важное», – сказал Хавьер Тебас.
Тебас заявил, что зарабатывает чуть больше 3 млн евро в год: «Сравниваю себя с коллегой из МЛС, у которого 25 млн или с коллегой из НБА, у которого 60 млн. Это не самое важное»
